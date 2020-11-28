النمسا: الأسبوع الأخير من الإغلاق يشهد تراجعًا في إصابات كورونا

أعرب وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير عن تطلعه إلى أن يؤدي الأسبوع الأخير من إغلاق البلاد إلى انخفاض قياسي في الإصابات الجديدة.وذكر الوزير في تصريح للإذاعة النمساوية، السبت، أن الأسبوع الأخير من إغلاق البلاد وهو الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل يحتاج إلى التزام قوي من المواطنين بتدابير الوقاية الصحية وتقليل الاتصالات المباشرة والالتزام باستمرار بالحفاظ على الحد الأدنى للمسافة.وذكر الوزير أن- أمس- شهد تسجيل رقم قياسي للفحوصات الطبية من فيروس كورونا؛ حيث بلغ 40 الفا و205 فحوصات ولكن للأسف تم تسجيل ذروة الأعداد فى حالات الوفيات وبلغت 132 حالة.وأوضح أن عدد المرضي فى وحدات العناية المركزة تراجع لأول مرة بنحو 15 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا الى أنه على الرغم من الانخفاض الأولي فلا يزال عدد الإصابات الجديدة مرتفعًا بشكل كبير.واستعرض الوزير تطورات الاصابات اليومية بالفيروس، موضحا أن السبت الأول من شهر نوفمبر الجاري سجل 8241 إصابة جديدة ويوم السبت الثاني 7063 إصابة والثالث 6611 اصابة واليوم 4669 إصابة جديدة.وأشار الوزير إلى وجود 33 الف فحص طبي دور رعاية المسنين وحدها؛ حيث تحتل النمسا المرتبة الأولى فى الإصابات فى أوروبا مقارنة بعدد السكان.