رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: الأسبوع الأخير من الإغلاق يشهد تراجعًا في إصابات كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:36 م
ردولف أنشوبير
ردولف أنشوبير
أ ش أ
طباعة
أعرب وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير عن تطلعه إلى أن يؤدي الأسبوع الأخير من إغلاق البلاد إلى انخفاض قياسي في الإصابات الجديدة.

وذكر الوزير في تصريح للإذاعة النمساوية، السبت، أن الأسبوع الأخير من إغلاق البلاد وهو الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل يحتاج إلى التزام قوي من المواطنين بتدابير الوقاية الصحية وتقليل الاتصالات المباشرة والالتزام باستمرار بالحفاظ على الحد الأدنى للمسافة.

وذكر الوزير أن- أمس- شهد تسجيل رقم قياسي للفحوصات الطبية من فيروس كورونا؛ حيث بلغ 40 الفا و205 فحوصات ولكن للأسف تم تسجيل ذروة الأعداد فى حالات الوفيات وبلغت 132 حالة.

وأوضح أن عدد المرضي فى وحدات العناية المركزة تراجع لأول مرة بنحو 15 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا الى أنه على الرغم من الانخفاض الأولي فلا يزال عدد الإصابات الجديدة مرتفعًا بشكل كبير.

واستعرض الوزير تطورات الاصابات اليومية بالفيروس، موضحا أن السبت الأول من شهر نوفمبر الجاري سجل 8241 إصابة جديدة ويوم السبت الثاني 7063 إصابة والثالث 6611 اصابة واليوم 4669 إصابة جديدة.

وأشار الوزير إلى وجود 33 الف فحص طبي دور رعاية المسنين وحدها؛ حيث تحتل النمسا المرتبة الأولى فى الإصابات فى أوروبا مقارنة بعدد السكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد فعل غاضب من شيكابالا بعد إساءات جمهور الأهلي (صورة)

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

اغتصاب طفلة على يد بائع في سوبر ماركت بقنا

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

«واقعة الكلب».. هل يمكن محاسبة المتنمرين على شيكابالا؟

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

«قضايا الدولة» تُعد مذكرة للدفاع عن وزير الرياضة ضد مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بيكنباور: «مارادونا» كان عبقريًا لكنه فقد السيطرة على حياته

بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

أيام زمان

من الأرشيف.. سر «القطيعة» بين الملكة فريدة وبناتها

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

قبل افتتاحه.. صور الأعمال التشكيلية المشاركة في «ما بعد كورونا»

«مراحل».. معرض جديد للفنان فتحي عفيفي غدًا

«هبات ساخنة» جديد الروائية سعاد سليمان عن دار روافد

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة