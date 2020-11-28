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محافظات

محافظ كفرالشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية لأهالي قرية محلة أبوعلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:25 م
عمرو الشامي
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أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بحملات التي شنها مجلس مدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبالمشاركة المجتمعية لأهالي قرية محلة أبوعلي، ورفع مياه الأمطار، وإصلاح كسر في خط مياه الشرب طريق محرم سيد سالم بقطر 16 بوصة أمام عزبة الشركة التابعة لقرية شابة، وتسليك خطوط الصرف بقرية محلة دياي.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بمتابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالإضافة إلى استكمال اعمال احلال وتجديد أعمدة الإنارة العامة بمقابر دسوق وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لعام 2020-2021، فتم توريد 90 عمود إنارة عامة منهم 50 عمود إنارة بمقابر المسلمين والأقباط، وبدء العمل في رصف طريق "أبو مندور، النوايجة" وطريق "أبو مندور، البياض"، ضمن خطة مديرية الطرق، وانتظام حركة المواقف بدسوق.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من زراعة الأعمدة خلال الأيام الماضية، وجارٍ تركيب الأسلاك والحوامل والعوازل وما زال العمل مستمرًا تباعًا، مشيرة إلى أنه تابع أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار المتراكمة بقرى دسوق، تنسيقًا مع رؤساء الوحدات القروية، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، ورفع كفاءة الإنارة العامة.

وأشاد المحافظ، بأهالي قرية محلة أبوعلى للمشاركة المجتمعية في إنارة مقابر محلة أبوعلى، فتم الانتهاء من زرع 19 عمود إنارة عامة بمقابر محلة أبوعلى، مؤكدًا أنه تمت صيانة هذه الأعمدة من ناتج إحلال وتجديد خط الإنارة العامة بالطريق المؤدي إلى عزبة سليمان.

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