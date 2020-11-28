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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس نجار تعدى على جاره بسبب لهو الأطفال بالسلام

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:49 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس نجار، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لشروعه في قتل جاره، بسبب لهو ومشاجرات الأطفال بالسلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "حشمت.ع"، نجار، قام بالتعدى على جاره "عاطف.ا"، بآلة حادة، بسبب لهو ومشاجرات الأطفال، وتم نقل المصاب لمستشفى السلام التخصصي.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام نجار بالتعدى على جاره بآلة حادة بسبب لهو الأطفال وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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