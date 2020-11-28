«الإعلام بصحة أسوان» يعقد ندوات تعريفية عن منظومة التأمين الصحي

واصل فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية فى أسوان، مجهوداته في مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.وعقد مطلع الأسبوع المنصرم اجتماع موسع مع ممثلي فريق الإدارات الصحية (أسوان - دراو - كوم امبو - نصر النوبة - إدفو)، لمتابعة خطط عمل المرحلة المقبلة.كما تم عقد سلسلة حملات توعية ميدانية تمثلت في حملة توعية ميدانية بخيمة قرية الصعايدة قبلي، وكذلك لقاء مع المواطنين في قافلة العيون بجمعية فيض الرحمن بادفو غرب، كما تم عقد ندوة توعية لأهالي قرية جرف حسين جنوب أسوان، بالإضافة لذلك تم المرور علي وحدتي خور عواضة وأبو الريش بحري بأسوان ومتابعة أعمال التسجيل، وعمل ندوة تعريفية عن المنظومة للعاملين وأفراد التمريض.وتضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.