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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اغتصاب طفلة على يد بائع في سوبر ماركت بقنا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:44 م
اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة
قنا: إسلام البكري
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اتهمت ربة منزل، صاحب سوبر ماركت، بالاعتداء جنسيا على ابنتها، في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل برفقة ابنتها "ه. ك. م" البالغة من العمر 8 أعوام، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، بقيام "ع. س. ا"، صاحب سوبر ماركت، يبلغ من العمر 24 عاما، باستدراج طفلتها واغتصابها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغة، أقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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