الحكومة تنتشل سكان العشوائيات من «العشش» لمساكن فاخرة

27 مليار جنيه على ملف العشوائيات



سكان العشوائيات: حياتنا أصبحت أفضل



منذ ثلاثة أيام بدأ نقل 107 أسر من عزبة الهجانة، حتى تتمكن الحكومة من إزالة 106 بيوت من أصل 516 منزلًا، خلال أسبوعين، في إطار سعي الحكومة لتوفير حياة أفضل لسكان العشوائيات.وتستعرض "الدستور" دور الحكومة في توفير حياة أفضل للسكان، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة للاطمئنان على عملية الانتقال، وكيف يتم تعويض سكان العشوائيات عن مساكنهم.أنفقت الدولة 26.9 مليار جنيه على ملف العشوائيات، خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مقابل 650 مليون جنيه من عام 2008 وحتى 2014، وتم تنفيذ 177 ألف و500 وحدة سكنية فى نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة فى نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.ويصل عدد المناطق العشوائية الخطرة إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها.آلاف من الأسر اختلفت حياتهم تمامًا، فبعد السكن في غرف غير مؤهلة مهددة بالسقوط في أي لحظة، وتنتشر حولها القمامة، وفرت لهم الحكومة سكنًا آدميًا، بجانب كل الخدمات المحتاجين لها، وذلك حسبما أوضح شاهر محمد، أحد سكان منطقة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة سابقًا، والذى انتقل للعيش في الوحدات السكنية الجديدة المطبقة داخل منطقة الأسمرات 3.وقال "شاهر": "المحافظة دعمتنا كثيرًا حتى انتقلنا من السكن القديم إلى الجديد، ووفروا لنا جميع سبل الراحة قبل استلام وحدات الأسمرات"، موضحًا أن المحافظة وفرت حافلات نقل عام حتى يستطيعوا التنقل من خلالها للوحدات السكنية، ونقل المستلزمات الشخصية أيضًا من أثاث وأجهزة منزلية، حفاظًا على سلامة الأشخاص المنتقلين.وأوضح: "منطقة الأسمرات راقية للغاية، فهذه الفكرة متكاملة لم تخلُ من الأساسيات التي يحتاجها المواطن، من مساجد وكنائس وصيدليات وساحات لانتظار السيارات بمساحات واسعة، بالإضافة إلى توفير خدمات إضافية مثل حمامات السباحة وملاعب كرة القدم، بجانب وجود حدائق للأطفال ودور حضانة لإلحاق أطفالنا بها، فهذه الأشياء يجب أن تكون على قرب من منازلنا".أما منطقة الفواخير التابعة لحي مصر القديمة، فتحول المشهد تمامًا بعد عمليات التطوير التي نفذتها الحكومة، وقال علي عبد الله، صاحب ورشة فخار: "تسلمت ورشتى الجديدة العام الماضي والتي تحولت من عشة بدائية لتصنيع الفخار إلى ورشة ذات مواصفات عالمية بها كافة التجهيزات التي تساعدني في إخراج منتج عالٍ الجودة.وأضاف أن منطقة الفواخير تحولت بالكامل من منطقة عشوائية إلى شوارع مرصوفة وورش بها أفران تعمل بالغاز الطبيعي، موضحًا أن تطوير المنطقة في طريقها للاكتمال، مؤكدًا أنهم لم يتكلفوا قرشًا واحدًا بل صاروا ملاكًا لورشًا حديثة.