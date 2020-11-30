رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الحكومة تنتشل سكان العشوائيات من «العشش» لمساكن فاخرة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:16 ص
الاسمرات
الاسمرات
سالي رطب
طباعة
منذ ثلاثة أيام بدأ نقل 107 أسر من عزبة الهجانة، حتى تتمكن الحكومة من إزالة 106 بيوت من أصل 516 منزلًا، خلال أسبوعين، في إطار سعي الحكومة لتوفير حياة أفضل لسكان العشوائيات.

وتستعرض "الدستور" دور الحكومة في توفير حياة أفضل للسكان، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة للاطمئنان على عملية الانتقال، وكيف يتم تعويض سكان العشوائيات عن مساكنهم.

27 مليار جنيه على ملف العشوائيات

أنفقت الدولة 26.9 مليار جنيه على ملف العشوائيات، خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مقابل 650 مليون جنيه من عام 2008 وحتى 2014، وتم تنفيذ 177 ألف و500 وحدة سكنية فى نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة فى نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.

ويصل عدد المناطق العشوائية الخطرة إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها.

سكان العشوائيات: حياتنا أصبحت أفضل

آلاف من الأسر اختلفت حياتهم تمامًا، فبعد السكن في غرف غير مؤهلة مهددة بالسقوط في أي لحظة، وتنتشر حولها القمامة، وفرت لهم الحكومة سكنًا آدميًا، بجانب كل الخدمات المحتاجين لها، وذلك حسبما أوضح شاهر محمد، أحد سكان منطقة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة سابقًا، والذى انتقل للعيش في الوحدات السكنية الجديدة المطبقة داخل منطقة الأسمرات 3.

وقال "شاهر": "المحافظة دعمتنا كثيرًا حتى انتقلنا من السكن القديم إلى الجديد، ووفروا لنا جميع سبل الراحة قبل استلام وحدات الأسمرات"، موضحًا أن المحافظة وفرت حافلات نقل عام حتى يستطيعوا التنقل من خلالها للوحدات السكنية، ونقل المستلزمات الشخصية أيضًا من أثاث وأجهزة منزلية، حفاظًا على سلامة الأشخاص المنتقلين.

وأوضح: "منطقة الأسمرات راقية للغاية، فهذه الفكرة متكاملة لم تخلُ من الأساسيات التي يحتاجها المواطن، من مساجد وكنائس وصيدليات وساحات لانتظار السيارات بمساحات واسعة، بالإضافة إلى توفير خدمات إضافية مثل حمامات السباحة وملاعب كرة القدم، بجانب وجود حدائق للأطفال ودور حضانة لإلحاق أطفالنا بها، فهذه الأشياء يجب أن تكون على قرب من منازلنا".

أما منطقة الفواخير التابعة لحي مصر القديمة، فتحول المشهد تمامًا بعد عمليات التطوير التي نفذتها الحكومة، وقال علي عبد الله، صاحب ورشة فخار: "تسلمت ورشتى الجديدة العام الماضي والتي تحولت من عشة بدائية لتصنيع الفخار إلى ورشة ذات مواصفات عالمية بها كافة التجهيزات التي تساعدني في إخراج منتج عالٍ الجودة.

وأضاف أن منطقة الفواخير تحولت بالكامل من منطقة عشوائية إلى شوارع مرصوفة وورش بها أفران تعمل بالغاز الطبيعي، موضحًا أن تطوير المنطقة في طريقها للاكتمال، مؤكدًا أنهم لم يتكلفوا قرشًا واحدًا بل صاروا ملاكًا لورشًا حديثة.

موضوعات متعلقة

بعد حل مجلس الزمالك.. ما مصير فريق الكرة والجهاز الفني؟

«الوزراء» يكشف حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

وفاة اللاعب السنغالى السابق بابا ديوب عن عمر يناهز 42 عاما

أيام زمان

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة