رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: قانون العمل الأهلى يتيح للجمعيات مزيدًا من المرونة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:52 م
القباج
القباج
ولاء جمال
طباعة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.

وأكدت فى تصريحات، السبت، أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدًا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل، ونظم بمنتهى الموضوعية والرقی علاقتها بالدولة، وبكل جهات التمويل ووفر لها كل الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.

موضوعات متعلقة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

«قضايا الدولة» تُعد مذكرة للدفاع عن وزير الرياضة ضد مرتضى منصور

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

أيام زمان

من الأرشيف.. سر «القطيعة» بين الملكة فريدة وبناتها

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

«مراحل».. معرض جديد للفنان فتحي عفيفي غدًا

قبل افتتاحه.. صور الأعمال التشكيلية المشاركة في «ما بعد كورونا»

«هبات ساخنة» جديد الروائية سعاد سليمان عن دار روافد

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة