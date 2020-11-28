السودان.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة‏ الثقيلة‏ بولاية كسلا

تمكنت قوات الدعم السريع في السودان قطاع كسلا، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف أنواع العتاد الحربي، فى إطار العمليات التى تقوم بها القوات‏ الأمنية‏ ‏هذه الأيام على الشريط الحدودي تحسبًا لأي مهددات أمنية انعكاسية نتيجة للصراع الدائر في إثيوبيا بمنطقة إقليم تيجراي المجاور لولاية كسلا.وكشف العقيد يحيي محمد آدم قائد قوات الدعم السريع قطاع كسلا، عن حجم الإنجاز والعملية التى تمت بعد متابعة استمرت فترة من الوقت إلى حين تحقيق الإنجاز‏ مع التحفظ على عدم ذكر اسم المنطقة التى تمت فيها العملية والجناة حفاظًا على سرية العملية، وفق وكالة سونا للأنباء السودانية.ووجه يحيي رسالة إلى من أسماهم عملاء وخونة والعاملين على بث الموت في الشعب السوداني بأن قوات الدعم السريع في كامل جاهزيتها لتحدي الصعاب وعلى أهبة الاستعداد علاوة على عدم سماحها لأي من يريد أن يعبث بأمن واستقرار البلاد.وقال إن الشعب السوداني ‏قام بثورة عظيمة قدم خلالها تضحيات ودروس وكنا شركاء فيها الأمر الذى يتطلب حماية الثورة.وأضاف يحيي أن الدولة وقعت قبل أيام على اتفاق للسلام يحتاج إلى حراسة وحماية، وأنهم مستعدون لحماية السلام حتي يكون السودان مستقرًا وآمنًا.