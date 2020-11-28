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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإيسيسكو» تقدم دعمًا بـ100 ألف دولار لجمعيات أهلية بالنيجر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:10 م
الإيسيسكو
الإيسيسكو
وكالات
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قدمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دعمًا ماليًا بقيمة 100 ألف دولار أمريكي كمساعدة إلى جمهورية النيجر، يتم توجيهها لدعم مجموعة من الجمعيات الأهلية، وعدد من المجتمعات المحلية المتضررة من الفيضانات لإعادة تأهيل البنية التحتية.

ووقع على اتفاقية الدعم يوم أمس في نيامي كل من المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمـد المالك، ووزير الصحة العمومية بجمهورية النيجر الدكتور إيدى الياسو مايناسارا.

وتأتي هذه المبادرة تواصلًا للجهود التي تقوم بها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لدعم دُولها الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمات من خلال مجموعة المبادرات والمشاريع والبرامج التي أطلقتها ونفذتها المنظمة منذ بداية جائحة كورونا.

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