الاستعانة بأبطال جدد في «الاختيار 2»

كشف مصدر لـ"الدستور"، عن أن المخرج بيتر ميمي، قرر الاستعانة بأبطال جدد للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" دون الاعتماد على أي من أبطال الجزء الأول، سواء في الأدوار الرئيسية أو الأدوار الفرعية لإعطاء الفرص لفنانين آخرين.وتعاقد على المشاركة في بطولة المسلسل حتى الآن، بجانب أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، كل من الفنانين إياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات.المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويتناول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.