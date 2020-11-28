رفع لافتات وبنرات انتخابات النواب في شوارع مطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن إزالة ورفع الإشغالات وإزالة البانرات واللافتات الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس النواب من الشوارع والطرق العامة والميادين الرئيسية من خلال الحملة المكبرة لرجال تحسين البيئة بمجلس المدينة والإدارات المعنية، وذلك عقب الانتهاء من الانتخابات.وأكد جاب الله، أنه تم رفع وإزالة البانرات واللافتات وذلك بعد انتهاء منافسات انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تم إزالة كافة الإشغالات واللافتات المخالفة لعودة الانضباط إلى الشارع المطروحي وكذا إزالة الإعلانات والبنرات واللافتات بشوارع الإسكندرية وشكري القوتلي والجلاء وزاهر جلال، وجارى المتابعة والعمل في باقي الشوارع والميادين الرئيسية.وأشار إلى استمرار ازالة جميع إشغالات الطريق المخالفة من خلال الحملات المكبرة وتمركز ثابت من الأجهزة الرقابية مع شرطة المرافق بوسط المدينة لمنع تواجد الباعة الجائلين بشوارع ليبيا وعمر المختار والثانوية وشكري القوتلي وشارع التهريب حفاظا على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة تفاديا لتحرير مخالفات وتغليظ الغرامات للمحال المخالفة.