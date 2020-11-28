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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تجديد حبس والدى ضحية الموت جوعًا فى القليوبية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:52 م
والدى ضحية الموت
والدى ضحية الموت
كتب صلاح حسنى
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس عاطف جودة وشيماء عنتر والدى الطفل "أنس"، ضحية الموت جوعًا بعد تركه 9 أيام وحيدًا بمنزلهما بقرية عزبة كفرالفقهاء مركز طوخ 15 يومًا للمرة الثالثة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ من "ع. ح" عامل باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس.ع.ع" 4 أشهر داخل مسكنه متهمًا زوجته "ا.ش.ع.ن" 24 عامًا بترك صغيرهما وحيدًا حتى توفي.

وخلال التحقيقات أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته ومبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه في تاريخ 17 من أكتوبر الجاري وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته خرجت على إثره من منزلهما مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.

وأضافت تحريات المباحث أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها توجه زوجها إلى عمله تاركًا الرضيع داخل الشقة وحيدًا، بينما لم يغلق باب المسكن اعتقادًا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها وهو ما لم يحدث واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله.

وبسؤال والدة الطفل المتوفي أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.

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