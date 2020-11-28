محافظ مطروح: بدء ضخ المياه من بئر منطقة بنى بير بعمق 1000م بسيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، عن بدء ضخ المياه من بئر منطقة بنى بير بعمق 1000م لرى الزراعات بمساحة 350 فدانًا واستصلاح مزيد من الأراضي، ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية.وأوضح العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، أن أعمال تفجير البئر العميق لرى الزراعات بمنطقة بنى بير بواحة سيوة، تأتي ضمن اهتمام المحافظة وحفر عدد من الآبار لخدمة أهالي سيوة.وأضاف أنه يجرى العمل في الوقت الراهن على حفر البئر العميقة لرى الزراعات بمنطقة الطبو وأخرى لتوفير مياه الشرب بمنطقة الأمهات ضمن خطة الدولة لتوفير مياه الرى للمناطق القابلة للاستصلاح الزراعي.وتابع المهندس سمير غنيم، وكيل وزارة الرى بمحافظة مطروح، أن البئر بعمق 905 مترات وبسعة 250م3 ساعة، ومن المستهدف أن تروى مساحة تقدر بحوالى 350 فدانًا.وعبر أهالي واحة سيوة عن شكرهم إلي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاهتمام الذى يوليه للواحة في القطاعات المختلفة وفرحتهم بما يتم من مشروعات خاصة لتنمية الثروة الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين.