رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أهالي جنوب السودان لـ «الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:48 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
طباعة
إشادات بالغة وتعاون مثمر.. هذا ما حدث اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في جوبا بجنوب السودان، فلم يكن فقط حفاوة الاستقبال على المستوى الرسمي، بل امتدت لتشمل المستوى الشعبي، حيث توجه صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان في زيارة التقى خلالها رئيس جنوب السودان سيلفاكير، وبحث الجانبان العلاقات المشتركة.

ولاقت زيارة السيسي ترحيبا كبيرا، لم يقتصر على المستوى الرسمي فقط، بل على المستوى الشعبي أيضا، حيث قال أندرو، الذي يبلغ من العمر ٢٥ عاما، وهو شاب من جنوب السودان، إن السيسي جاء ضيفا كريما على مصر مرحب به في كل خطوة بجنوب السودان، واصفا الرئيس بأنه "خير لا يأتي إلا بخير".

وأضاف أندرو لـ"الدستور"، إن شعب جنوب السودان سعيد بزيارة رئيس مصر التاريخية لبلدهم، مؤكدًا أن شعب جنوب السودان لا ينسى المواقف الداعمة من مصر إلى جنوب السودان بدءا من الاعتراف بها كدولة وحتى الآن في المحافل الدولية.

فيما قال جوزيف، الشاب العشريني من جنوب السودان، الذي يأتي بضع أشهر في مصر ليدرس بها، إن شعب جنوب السودان يرى أن السيسي ومصر يدعمونه باستمرار دعما غير مشروط انطلاقا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه القارة السمراء.

وأضاف جوزيف بيلي في تصريحات لـ "الدستور" أن صور لقاء السيسي بأطفال جنوب السودان نالت اهتماما بالغا من قبل الأسر والشباب في جنوب السودان، واصفا مصر بأنها لديها أطيب شعب.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

حقيقة ارتباط عمرو دياب بـ إيمي سالم

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

أيام زمان

من الأرشيف.. سر «القطيعة» بين الملكة فريدة وبناتها

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة

تجديد ندب هانى النابلسى مديرًا للفرقة القومية للفنون الشعبية

سر لقب «الواد علام» الذي أطلقته شادية علي سمير صبري

محمد هشام: أنا أقرب أبطال قصائدي إلى نفسي.. وأتمنى دخول السينما مع «المعري»