أهالي جنوب السودان لـ «الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

إشادات بالغة وتعاون مثمر.. هذا ما حدث اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في جوبا بجنوب السودان، فلم يكن فقط حفاوة الاستقبال على المستوى الرسمي، بل امتدت لتشمل المستوى الشعبي، حيث توجه صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان في زيارة التقى خلالها رئيس جنوب السودان سيلفاكير، وبحث الجانبان العلاقات المشتركة.ولاقت زيارة السيسي ترحيبا كبيرا، لم يقتصر على المستوى الرسمي فقط، بل على المستوى الشعبي أيضا، حيث قال أندرو، الذي يبلغ من العمر ٢٥ عاما، وهو شاب من جنوب السودان، إن السيسي جاء ضيفا كريما على مصر مرحب به في كل خطوة بجنوب السودان، واصفا الرئيس بأنه "خير لا يأتي إلا بخير".وأضاف أندرو لـ"الدستور"، إن شعب جنوب السودان سعيد بزيارة رئيس مصر التاريخية لبلدهم، مؤكدًا أن شعب جنوب السودان لا ينسى المواقف الداعمة من مصر إلى جنوب السودان بدءا من الاعتراف بها كدولة وحتى الآن في المحافل الدولية.فيما قال جوزيف، الشاب العشريني من جنوب السودان، الذي يأتي بضع أشهر في مصر ليدرس بها، إن شعب جنوب السودان يرى أن السيسي ومصر يدعمونه باستمرار دعما غير مشروط انطلاقا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه القارة السمراء.وأضاف جوزيف بيلي في تصريحات لـ "الدستور" أن صور لقاء السيسي بأطفال جنوب السودان نالت اهتماما بالغا من قبل الأسر والشباب في جنوب السودان، واصفا مصر بأنها لديها أطيب شعب.