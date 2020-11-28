التشيك تسجل 4458 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت التشيك 4 آلاف و458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر راديو براغ الدولي، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة مثلت انخفاضًا بمقدار 1350 حالة عما تم تسجيله في نفس اليوم الأسبوع الماضي.ويوجد في الوقت الحالي نحو 83 ألف حالة إصابة نشطة مسجلة بالفيروس، فيما يقترب العدد الإجمالي لحالات الوفاة من الثمانية آلاف حالة.