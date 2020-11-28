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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

33 حالة وفاة و1606 إصابات بكورونا في العراق

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:44 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و200 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1606 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و821.

ولفتت إلى أن 2240 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 478 ألفا و537.

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