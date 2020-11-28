مستشار محافظ أسوان يستعرض خريطة استثمارية بـ50 مليار جنيه خلال 5 سنوات

استعرض الدكتور حسن أمين الشقطي وكيل كلية التجارة والمستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان، أولويات الفرص الاستثمارية بالمحافظة، حيث تطرق للخطط المستقبلية للاستثمار بأسوان خلال الخمس سنوات المقبلة.وقال خلال مشاركته اليوم السبت، في مؤتمر خريطة الاستثمار الذي نظمه المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن هناك توجيهات مباشرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ لسرعة إعادة تصميم الخريطة الاستثمارية لأسوان في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة وفتح الباب أمام المستثمرين وخاصة في سياق المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وأسوان عاصمة الشباب الأفريقي.وأشار الشقطي إلى أن محافظ أسوان يعطي اهتماما خاصا لبناء كافة السياسات والخطط لأن تكون أسوان البوابة الجنوبية لمصر وفتح آفاق التجارة مع الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول الكوميسا وجار بناء مخططات الصناعات المستهدف إقامتها بأسوان والتي هي مستهدفة بالتصدير لأفريقيا عبر أسوان.وقال إن المحافظة تستهدف طرح عدد (200) فرص استثمارية كبرى خلال الخمس سنوات المقبلة بقيمة تناهز الـ 50 مليار جنيه، منها حوالي 25 فرصة استثمارية يتم تجهيز ملفاتها للطرح بقيمة 15 مليار جنيه قريبا.وطرح الشقطي الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاستثمار في المحافظة، ثم تطرق للمقومات والحوافز الاستثمارية بأسوان، وأشار إلى أن فرص الاستثمار باتت غير عادية واستثنائية بقطاعات التعدين والزراعة والسياحة والترفيه بأسوان، حيث استعرض معدلات الاستغلال الحالي لهذه القطاعات، والتي لا تزال قليلة بشكل يعطي آفاق متسعة للاستثمار فيها.وأشار إلى أنه توجد خطة أطروحات استثمارية سيتم طرحها على التوالي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على قطع أراضي ومساحات فضاء تقع في قلب المدن الرئيسية بالمحافظة وعلى رأسها مدينة أسوان السياحية والأثرية.. هذه المساحات الفضاء تتراوح ما بين 1000 متر مربع و100 ألف متر مربع لإقامة مشاريع استثمارية محددة النشاط، على سبيل المثال قرية سياحية بالامتداد الغربي لاسوان وفنادق خمسة وأربعة نجوم (سيتم طرح عدد 3 فنادق ذات تصنيف عالي بقلب مدينة أسوان).وقدم الشقطي نماذج لخرائط لمساحات فضاء على النيل، وأشار إلى أنه يكاد يجزم أنه لا يضاهيها أي مساحة بغالبية مدن مصر في موقعها المتميز وجمالها وواقعها وطقسها النقي.كما استعرض رؤية المحافظة حول الاستثمار الصحي والطبي، حيث أشار إلى أن بيئة أسوان تعتبر بطبيعتها الصحراوية الجافة جاذبة للاستثمار الصحي وخاصة في ظل النجاح والشهرة العالمية التي نالتها أسوان في ضوء السمعة الكبيرة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب، وبالتالي تخطط المحافظة لطرح عدة مشاريع صحية عالمية، أولها إقامة مستشفى طبي بوسط أسوان، وأيضا التخطيط لمشروع بناء مركز استشفاء ونقاهة عالمي على مساحة 30 ألف متر مربع.أيضا قدم الدكتور حسن أمين الاطار المستقبلي للتصنيع التعديني حيث طرح فكرة التطوير الصناعي لمساحة 200 فدان بمجمع نجع هلال وهو مجمع متخصص في الأسمدة الفوسفاتية، وهي تمثل جزء من مساحة اجمالية تبلغ 5115 فدانا مخصصة بقرار جمهوري لإقامة مجمع متكامل لصناعات الأسمدة الفوسفاتية بأدفو.وأفاد بأنه قريبا سيتم طرح ثلاث مصانع للأسمدة الفوسفاتية كفرص استثمارية.ولفت أمين إلى أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بصدد تنظيم لقاءات مع المستثمرين، وأنه يفتح الباب أمام كل الأفكار والمشاريع والتطلعات الاستثمارية بأسوان بكافة أحجامها، كما أنها يعطي اهتماما خاصا للمشاريع التي توفر فرص توظيف وتشغيل للشباب والأهالي بأسوان، فضلا عن دعمه الخاص لمشاريع شباب الأعمال نفسها، والتي يخصص لها العديد من المسارات لدعمها سواء مكاتب خدمة المستثمرين أو مشروعك أو مكاتب القوى العاملة أو الملتقيات والمعارض التي يتم تنظيمها بشكل دوري مع شباب المستثمرين لكي يحفز من ريادتهم للأعمال.