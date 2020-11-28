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تقارير ومتابعات

«ترحيب ودعم وتعاون».. رسائل السيسي من جنوب السودان

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:27 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة من جنوب السودان، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس جنوب السودان سلفاكير، وجه من خلاله رسائل كثيرة.

"علاقات تاريخية بين مصر والسودان"
قال الرئيس فى كلمته، إنه سعيد بالتواجد مع سلفا كير- اليوم- فى جوبا وشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في جنوب السودان، وهو البلد الشقيق الذي تجمعه بمصر وشعبها روابط أزلية وتاريخًا مشتركًا يمتد لعقود طويلة، شهدت مصر خلالها على تطلعات شعب جنوب السودان نحو مستقبل أفضل، إيمانًا من مصر بحق جنوب السودان في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة، وتجسدت كذلك فى العلاقة التى جمعت مصر بالزعيم الراحل جون جارانج.

"إرادة سياسية مشتركة"
قال السيسي: "لقد أجرينا اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

"تطوير العلاقات بين البلدين"
أكد الرئيس السيسي أنه بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسى والعسكرى والأمنى خلال هذه المرحلة المهمة التى تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية فى جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

"الموارد المائية"
وتناولت المباحثات أيضًا تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى وجهود الطرفين المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وأكدا رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما تم استعراض التطورات بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

"توفير الدعم الفني"
اتفق الطرفان على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى جنوب السودان الشقيق، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة.

"دعم مصر لسلفا كير"
أكد السيسي خلال المباحثات على دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير، ونائب الرئيس الدكتور رياك مشار، وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام فى البلاد، مشيدًا فى هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية فى جنوب السودان للمضى قدمًا فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقًا لبنود اتفاق السلام النشط.

"مشكلات القرن الإفريقي"
كما شهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات الجارية فى منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة.

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