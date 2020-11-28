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سياسي

«حزب المصريين»: زيارة السيسي لجنوب السودان تحمل بُعدًا استراتيجيًا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:40 م
حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
محمد الشريف
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أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، موضحًا أن هذه الزيارة تؤكد متانة وقوة العلاقات المصرية- الجنوب سودانية وتشعبها في مجالات عديدة.

وقال "أبوالعطا"، في بيان صباح اليوم السبت، إن الزيارة تنطوي على أبعاد اقتصادية وسياسية مهمة للغاية وهناك حالة احتفاء كبرى في جنوب السودان بزيارة الرئيس السيسي، موضحًا أن ما يجمع مصر وجنوب السودان كبير جدًا وتاريخي، كما أن مجرى النيل يؤسس لعلاقة خالدة بين البلدين، مؤكدًا أن هناك الكثير من الروابط والشواغل المشتركة بين القاهرة وجنوب السودان، ونجحت جهود الرئيس السيسي في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتسوية الرؤى في مختلف القضايا.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير يأتي في توقيت مهم للغاية، ويؤكد أزلية العلاقات المصرية- الجنوب سودانية وتميزها وتشعبها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الترابط التاريخي بين مصر وجنوب السودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ووحدة نهر النيل والموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير يؤكد حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع جنوب السودان في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية- الجنوب سودانية تنمو بشكل مضطرد خلال حكم الرئيس السيسي.

وأكد أن عمق العلاقات بين البلدين وقف حائلًا بين المؤامرات المفتعلة ومحاولة التأثير في صفو العلاقة مع جنوب السودان، موضحًا أن مصر تنطلق من مجرد علاقات ثنائية إلى آفاق رحبة للقارة الأفريقية بدعم من جنوب السودان.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تُحارب الإرهاب بالتنمية المستدامة من خلال المشروعات المشتركة بين البلدين وفتح المجالات وتوسعة التبادل التجاري بين الدولتين للحد من البطالة، موضحًا أن القيادة السياسية وجميع المستويات الأخرى حريصة على استكمال تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات لإنجاح اتفاق السلام بما يحقق الرخاء والتنمية للشعب في جنوب السودان.

وأكد أن مصر تسعى جاهدة إلى تعزيز التعاون الثنائي مع جنوب السودان في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنه في مجال التعليم فإن مصر تُقدم عددًا من المنح الدراسية والتدريبة لطلبة جنوب السودان كل عام للدراسة في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، للتعليم ولإعداد الكوادر وتأهيل الشباب في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تولي أهمية خاصة للعودة إلى إفريقيا بقوة وشديدة الحرص على تحقيق وأمن واسقرار في جنوب السودان ومنطقة القرن الإفريقي، والتوصل لحلول للصراعات بالطرق السلمية، وهمها الأول والأخير الوقوف مع أشقائها الأفارقة ومساعدتهم سواء سياسيًا أو اقتصاديًا.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

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