التضامن تستجيب لـ«الدستور»: نقل شاب من ذوي القدرات لتلقيه العلاج

في استجابة سريعة من وزارة التضامن الاجتماعي لما نشر في «الدستور» حول استغاثة طفل، يبلغ من العمر 15 عاما، معاق ذهنيًا، ومساعدته في العلاج بعد إصابته بحالة إعياء شديد وهذيان وصرع، تواصلت الوزارة مع أهل الطفل، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج، والعمل على حالته.وكان "الدستور" قد نشر استغاثة لوالد الطفل يوسف يسري، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، معاق ذهنيًا، لمساعدته في العلاج بعد إصابته بحالة إعياء شديد وهذيان وصرع.وقال والد الطفل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بذهاب الطفل إلى كل من مستشفى الدمرداش ومركز السموم بقصر العيني، قالولنا إن الحقنة التي أخذها فيها دواء سام، وانتظروا موته ولا يوجد له علاج، بعد أنا قام المستشفى بإعطاء الطفل محلولًا لا نعلم اسمه".