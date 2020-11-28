رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، قسم جراحة القلب والصدر بمبنى الحالات الحرجة بالمستشفى الجامعي بالحرم القديم، وذلك لمتابعة اللمسات الأخيرة قبل افتتاحه، للتأكد من جاهزيته بعد تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتصميمات الهندسية الحديثة، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه، يرافقه الدكتور أيمن محمد عبدالغفار رئيس القسم، وعدد من الأطباء في ذات التخصص.وقال رئيس الجامعة إن القسم يعد طفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج، من خلال تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحًا أن تكلفة التجهيزات بلغت 22 مليون جنيه منهم 16 مليون و500 ألف جنيه دعم من البنك الأهلي المصري، و5 ملايين و500 ألف من الجامعة.وأشار عزيز إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالمستشفى الجامعي، فيما يتعلق بتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى مع توفير معاملة إنسانية تليق بالمرضى.وأوضح الدكتور أيمن عبدالغفار، أن القسم يقدم عدد من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، مشيرًا إلى أن القسم سيبدأ تجريبيا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل ٢٠٢٠م.جدير بالذكر أن القسم يضم ٤ آسرة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، و٥ آسرة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بعدد ١٠ آسرة تناسب احتياجات مرضى القلب.