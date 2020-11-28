إصابات كورونا في كندا ترتفع لـ362 ألفًا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 362 ألفا و604 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت تورونتو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 11916، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 291 ألفا و221 حتى صباح اليوم السبت، وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 43 أسبوعًا.