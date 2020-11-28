تعليق الدراسة في جامعة الخرطوم لحين تعزيز الاحترازات الصحية

قرر مجلس عمداء كليات جامعة الخرطوم بالسودان، تعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة، بما في ذلك كلية الدراسات العليا، إلى حين تعزيز الاحترازات الصحية.كما قرر المجلس- في اجتماع طارئ عقده اليوم السبت، للتداول حول الوضع الصحي بالجامعة- مواصلة الامتحانات المنعقدة حاليًا والمعلنة بجميع الكليات.واستعرض الاجتماع تقريرًا حول الوضع الصحي الراهن قدمته لجنة مكافحة جائحة كورونا داخل الجامعة، أشارت فيه إلى تزايد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس، وتصاعد حالات الاشتباه والمخالطة وسط الطلاب والأساتذة والعاملين، لافتة إلى عدم الالتزام بالاحترازات الصحية المعلنة من قبل.