الجزائر: عازمون على إرساء نموذج للطاقة المستدامة

أكد عبد العزيز جراد، الوزير الأول الجزائري، عزم حكومته إرساء نموذج للطاقة المستدامة وإرساء أسس انتقال للطاقة يناسب الخصوصية المحلية.وقال جراد- في تصريح له اليوم السبت- إن "الحكومة ستعمل على تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل، وكذلك أي عمل من شأنه أن يسهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول من خلال تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، خاصة على أساس الموارد المتجددة".وأضاف أنه يمكن لحجم الغاز والنفط الذي يتم اقتصاده أن يفتح آفاقًا جديدة من خلال التوسع الفعلي للنشاطات البتروكيميائية المحلية التي ستجد منتجاتها المصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية التي أصبحت تتسم بتقلبات شديدة، فيما يخص خام موارد الطاقة الأولية.واعتبر جراد أن هذا التحول سيكون مصحوبًا بتنمية الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والتي تتمتع بها كل المناطق الجزائرية، مما سيسمح بضمان دخل أكثر استقرارًا للبلاد التي يمكنها حينئذ أن تعمل بكل طمأنينة على تنفيذ سياستها التنموية بعيدًا عن بعض المخاطر الخارجية المحتملة.وأوضح أنه سيتم تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة تكون مناسبة للـمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة بخلق فرص عمل وخلق ثروات محلية في إطار مخطط مدروس مسبقًا.