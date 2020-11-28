أمطار وصقيع وشلل مروري بالغربية

تعرضت محافظة الغربية، منذ ظهر اليوم السبت، لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار المتوسطة، والتي وصلت للغزيرة في بعض الأماكن، بشوارع وميادين مراكز المحافظة، لعدة مرات متتالية، مما أدى إلى تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات، خاصة في المدن التي تم تكسير شوارعها ولم يتم الرصف حتى الآن، مثل مدينة زفتى.وشهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية بها، وأدت الأمطار إلى تكون كميات هائلة من البرك والمستنقعات، وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار في مختلف شوارع المحافظة لشفط مياه الأمطار.وتشهد محافظة الغربية حالة من الطقس غير المستقر منذ عدة أيام، حيث تظهر السحب والغيوم في سماء المحافظة، مع تساقط أمطار متوسطة على عدد من مراكز المحافظة، مما أدى إلى تجمعات مطر كبيرة وشلل فى حركة المرور.ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط أمطار، حيث شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء تواجدهم المستمر فى الشارع في حالة هطول الأمطار لمتابعة تصريف الأمطار من بيارات الصرف الصحى.وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجّه مساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.