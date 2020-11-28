إسطنبول تتحول لمقبرة جماعية بعد ارتفاع ضحايا كورونا (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا صورا لصحيفة «جمهورييت» التركية، لعملية دفن ضحايا كورونا في محافظة إسطنبول التركية، التي سجلت معدلات قياسية في وفيات كورونا.وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد صرح بأن هناك 15 محافظة في تركيا سجلت زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة بنسبة تفوق الـ50%، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظات التي تشهد المرحلة الثالثة من الذروة، وهي إسطنبول وقوجة إيلي وبورصة وإزمير.وقال قوجة، في تصريحاته: "معدل إشغال العناية المركزة في إسطنبول 69.5%، ومعدل إشغال جهاز التنفس هو 41.8%، ومعدل إشغال الخدمة 61.7%، بينما بلغ معدل إشغال العناية المركزة في بورصة 75.8%، ومعدل إشغال جهاز التنفس 36.6%، ومعدل إشغال الخدمة 64.2%، أما في قوجة إيلي فقد بلغ معدل إشغال العناية المركزة 76.9%، ومعدل إشغال جهاز التنفس 40.6%، ومعدل إشغال الخدمة 69.5%".