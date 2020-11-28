السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الإثيوبيين

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار، لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين الذين يتدفقون على حدوده من تيجراي، حيث تدور معارك ضارية بين سلطات الإقليم والجيش الفيدرالي الإثيوبي.وتشهد منطقة تيجراي فى شمال إثيوبيا معارك ضارية منذ شن رئيس الوزراء أبى أحمد عملية عسكرية عليها في الرابع من نوفمبر.ولجأ منذ ذلك الحين أكثر من 43 ألف إثيوبي إلى السودان المجاور، وفق ما أعلن رئيس المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي، في تغريدة الجمعة.وقال غراندي خلال زيارة لمخيم اللاجئين أم راكوبة في شرق السودان الذي يبعد 80 كيلومترًا عن الحدود السودانية- الإثيوبية إن "السودان بحاجة إلى 150 مليون دولار لمدة 6 أشهر، لتوفير المياه والمأوى والخدمات الصحية لهؤلاء اللاجئين"، ودعا "المانحين إلى تزويد السودان بهذه الموارد بأسرع ما يمكن".ويعبر نحو 500 أو 600 لاجئ من الحدود يوميًا إلى السودان، حسب ما يقول غراندي، مشيرًا إلى أنه "ليس عددًا صغيرًا" وإنما يمكن أن يؤدي إلى "انهيار دولة غنية".ويحاول السودان، أحد أفقر دول العالم، تقديم المساعدة والدعم لاستيعاب التدفق الجماعي للاجئين، في حين يعاني مواطنوه من أزمة اقتصادية عميقة.وتمر البلاد بمرحلة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه بسبب الظروف الاقتصادية.وحسب أرقام حكومية، يعيش نحو 65% من السودانيين البالغ عددهم 42 مليون نسمة، تحت خط الفقر.مع احتدام القتال، أعرب غراندي عن قلقه بشأن مصير عشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين الذين يعيشون في إثيوبيا منذ عقود.وقال داعيًا الحكومة الإثيوبية إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول إليهم "ليست لدينا إمكانية للوصول إليهم".