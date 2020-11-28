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سياسي

«مستقبل وطن»: مباحثات السيسي وسلفا كير ناقشت التنسيق السياسي والعسكري

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:18 م
السيسي وسلفا كير
السيسي وسلفا كير
أشرف لاشين
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قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية جنوب السودان، هي الأولى من نوعها، وتعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف منظور، في بيان، أن المباحثات الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس جنوب السودان، سلفا كير، كانت مُثمرة للغاية، حيث اتفقا على التنسيق السياسي والعسكري والأمني في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، مُؤكدًا أن المباحثات شهدت أيضًا مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيسين تطرقا لمناقشة التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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