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تقارير ومتابعات

«تورط في صنع رأس نووية».. من هو الإيراني فخري زادة الذي تم اغتياله؟

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:20 م
الإيراني فخري زادة
الإيراني فخري زادة
إيمان ماهر
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"أبوالقنبلة النووية الإيرانية".. لقب حصل عليه العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي تعرض للاغتيال بهجوم مسلح استهدف سيارته قرب العاصمة طهران، وأدان الاتحاد الأوربي مقتله.

ووصفت دول غربية فخري زادة بأنه قائد برنامج سري للقنبلة الذرية، توقف عام 2003، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة، طهران بمحاولة إعادة تشغيله في السر.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

- هو ضابط إيراني في الحرس الثوري الإيراني وأستاذ الفيزياء بجامعة الإمام الحسين بطهران. هو العالم النووي الأرفع في إيران.

- وُصِف محسن بأنه "رأس البرنامج النووي".

- كان فخري زادة خبيرًا كبيرًا في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، والرئيس السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC).

- فخري زادة يتصدر قائمة المسؤولين "المراوغين" من إيران والدول الأخرى الذين كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى إلى التحدث معهم.

- كان فخري زادة عضوًا في هيئة التدريس بجامعة الإمام الحسين منذ عام 1991.

-في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قاد فخري زادة مبادرة أطلق عليها اسم مركز الدراسات البيولوجية، الذي وُصف بأنه خليفة لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC).

-تمت أنشطة مجموعة البحث هذه في Lavizan-Shian. بين عامي 2008 و2011، أدار معهدًا يُدعى منظمة الابتكار والبحث الدفاعي (المعروف باسم SPND، بالأحرف الأولى من اللغة الفارسية)، والذي كان تابعًا لجامعة مالك عشتار للتكنولوجيا. [8] Sazman-e Pazhohesh va Noavarihaye Defaee، تأسست SPND في فبراير 2011 ومقرها داخل وزارة الدفاع الإيرانية.

- زعمت وكالات الاستخبارات الغربية، بما في ذلك تلك التابعة للولايات المتحدة، أن فخري زاده كان مسؤولًا عن برنامج إيران النووي، مشروع 111، الذي أكدوا أنه كان أو كان يحاول صنع قنبلة نووية لإيران.

- وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تم وصف فخري زادة في أجزاء سرية من تقارير المخابرات الأمريكية بأنه متورط بشدة في محاولة تصميم رأس نووي لإيران.

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