رفع مخلفات القمامة بحي الساحل استعدادًا لموجة الأمطار

واصلت أحياء محافظة القاهرة، أعمالها، لاستعادة الواجهة الحضارية للشوارع، بمتابعة أعمال رفع مخلفات القمامة والردش بالوردية المسائية بشارع أحمد حلمي وشارع الشون بحي الساحل، في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة شوارع الحي واستعادة المظهر الحضاري للشوارع، وتم أعمال تقليم الأشجار بشوارع 3 الجنينة و44 و21 الدهشورى.وقام رئيس الحى بالمرور على عدد من الشوارع في إطار توجيهات المحافظ بضرورة الاستعداد لسقوط الأمطار وتم رفع مخلفات القمامة من شارع معمل الألبان والجنينة والكركى مع المقسى، وتم رفع الحواجز الحديدية من شارع الشيخ عبدالرحمن قراعة ومحمد الهراوى، كما تم مرور على شارع قشوش على رقم 16 و18 المقاهى.