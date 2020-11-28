استعدادات مدينة الإنتاج لاستقبال دراما رمضان 2021 (صور)

تستعد مدينة الإنتاج الإعلامى لاستقبال تصوير عدد كبير من مسلسلات دراما الماراثون الرمضاني المقبل 2021.ورصدت «الدستور» عددًا من الصور لبناء بعض الديكورات بحي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تشهد المدينة تصوير كل من مسلسل «الملك أحمس» الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف، و«نسل الأغراب» ويخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، وسيتم تصويره في الحي الريفي، و«هجمة مرتدة» لأحمد عز بحي جاردن سيتي، وغيرها من الأعمال.