اليونان: سنبدأ من المدارس في تخفيف إجراءات كورونا

أفاد ستيلوس بيتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بأن رفع الإغلاق وخطة الدولة في تخفيف قيود إجراءات كورونا "كوفيد-19" ستبدأ من المدارس، مشيرًا إلى أن هذا هو الخيار الأكثر أمانًا.وقال بيتساس، لراديو «سكاي» اليوم السبت، إن قطاع تجارة التجزئة سيكون من ضمن الخطة التالية في تخفيف إجراءات الإغلاق، وسيتبعه جميع الأنشطة الأخرى.وأوضح بيتساس أن الحكومة تخطط لفتح النشاط الاقتصادي قبل عطلة نهاية العام، لكنه أضاف أن هذا سيعتمد على كيفية اتباع الجميع قواعد الإغلاق، ومؤشرات معدل الإصابات بالوباء.وأكد أن الإغلاق ساري المفعول حتى 7 ديسمبر المقبل، كما ستقرر الحكومة في ذلك التاريخ ما إذا كانت ستمدده أم لا، لافتًا إلى أن 14 و21 ديسمبر قد يكونان أيضًا تواريخ حرجة في فترة الجائحة.وأشار بيتساس إلى أن مدينة سالونيك الشمالية، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في اليونان، لا تزال تواجه زيادة في معدل الإصابة بكورونا.