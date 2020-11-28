7 محطات دبلوماسية لحسين إبراهيم أمين عام «التعاون الإسلامى» الجديد

يستعد الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، التشادي حسين إبراهيم طه، لتسلم مهام منصبه في نوفمبر 2021، بعد انتهاء ولاية الأمين العام الحالي يوسف بن أحمد العثيمين.





فيما أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، دعم بلاده للمرشح التشادي لأمانة منظمة التعاون الإسلامي.





في السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المحطات الدبلوماسية في مسيرة الأمين العام الجديد للمنظمة:





- دبلوماسي تشادي خدم لفترة وجيزة في حكومة تشاد كوزير للخارجية في عام 2017.- عمل مستشارًا بوزارة الخارجية في العاصمة التشادية نجامينا في الفترة من عام 1979 إلى 1989.- شغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية في الفترة من عام 1990 إلى مايو 1991.- كان المستشار الأول في سفارة الرياض خلال الفترة من يونيو 1991 إلى 2001.- عمل سفيرًا في تايوان خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2006.- ابتداءً من عام 2006 كان سفيرًا لدى فرنسا مع اعتماد مشترك في مدينة الفاتيكان.- تم تعيين طه في الحكومة التشادية، وزيرًا للخارجية في 5 فبراير 2017، خلفًا لموسى فقي الذي انتخب رئيسًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.