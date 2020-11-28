تحرير محضر مخالفة لصاحب عقار بأسوان (صور)

ورد بلاغ إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيام أحد أصحاب العقارات بحي جنوب بالحفر خلف عقاره مستقطعًا جزءًا من الشارع لينشئ به باب مخزن.وتوجه العميد طارق لطفي، رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة أسوان إلى مكان البلاغ، وبرفقته لجنة مكونة من محمود بهاء نائب رئيس المدينة، أشرف عنتر رئيس حي جنوب، ومحمد عبد الوهاب، مهندس الحي، وأشرف جلال نائب رئيس الحي، لمعاينة مكان التعدي بعد ورود البلاغ.من ناحيته قرر رئيس الوحدة المحلية بردم الحفر بالشارع، وإعادته إلى ما كان عليه قبل صباح باكر، وتوقيع محضر مخالفة لصاحب العقار.