1252 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ووفاة اثنين، وشفاء 741 حالة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن إجمالي الإصابات المسجلة ارتفع إلى 166 ألفًا و502 حالة، والوفيات إلى 569 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 153 ألفًا و449 حالة.