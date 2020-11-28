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تقارير ومتابعات

هاشتاج «شكرًا محاربي الزمالك» يتصدر «تويتر»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:02 م
الزمالك
الزمالك
نوران إمام
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تصدر هاشتاج "شكرًا محاربي الزمالك" قائمة الأكثر تداولًا في الساعات الأخيرة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وقدم مشجعو القلعة البيضاء الدعم لفريقهم الذي تلقى خسارة، أمس، على يد غريمه الأهلي.


وغرد حساب يحمل اسم أحمد عبدالسلام عبر "تويتر" وكتب: "عاوز أشكر اللعيبة حتى وهى مهزومة مخلتش حد يتكلم عنها ولا يقولوا إنهم قصروا فى حاجة واللى خلت ثقتنا فيهم فى السما حتى وهما متأخرين بهدف عارفين ومتأكدين إنهم هيرجعوا بهدف تانى شكرًا ليكوا صفحة وهتتقفل إمتى معرفش بس على حسب نفسية كل واحد بس كل حاجة بتعدى".

وغرد مدحت رمضان عبر تويتر: "أفتخر إنى عاصرت جيل زى ده بجد شكرًا ليكم.. ومستنيين منكم كتير #شكرا_محاربي_الزمالك".

وبنبرة أمل، كتب على واصف تغريدة يعبر فيها عن دعمه لفريقه قائلًا: "عملتوا اللى عليكوا لعيبة رجالة أجبرتونا إن إحنا نحترمكم عشان شفنا إنكم أبطال وإن شاء الله لسه البطولات الجاية كتير".

وعلقت نادية سباعي من جمهور القلعة البيضاء مقدمة كل الدعم لفريقها وكتبت: "رجالة في الملعب إحنا مخسرناش كسبنا والبطولات اللي جاية كتير وأكيد هنتعلم من الغلط اللي حصل المهم إننا كلنا نطلع مبسوطين من المباراة دي".

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