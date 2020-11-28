حي حدائق القبة يشن حملات على النظافة ويوقف أعمال بناء مخالف

واصلت أحياء محافظة القاهرة في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالاستمرار في حملات النظافة ورفع كفاءة الشارع، وقام حي حدائق القبة بمتابعة من الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وإشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي، برفع مخلفات ردش شارع حسونة مدخل سوق الحدائق.كما قام الحي فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تحت إشراف اللواء وليد عبدالحميد رئيس الحي، بتقليم الأشجار ورفع ناتج التقليم بشارع ترعة الجبل ونظافة وتجريد نفق أحمد سعيد من الداخل والخارج، كذلك قام اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي بمتابعة إيقاف أعمال بناء مخالف بـ٢١٦ شارع محمد مختار.