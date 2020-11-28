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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

افتتاحه قريبًا.. 7 معلومات عن مبني معهد الأورام عقب تطويره

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:06 م
مبني معهد الأورام
مبني معهد الأورام
ريم محمود
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زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يرافقة الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة معهد الأورام، وتفقدا أعمال الترميم والتطوير للمباني، ومستشفى الاستقبال والطوارئ بجامعة القاهرة، تمهيدًا لافتتاحهما قريبًا، وترصد الدستور أهم المعلومات عنه.


- يستقبل المرضى ويقدم الخدمات بشكل طبيعي.
- الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، والتي وجه رئيس السيسى بسرعة تطويره وفق الكود العالمي للمستشفيات، وزيادة المساحة الكلية من 700 إلى 7000 متر مربع.
- تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ.
-مستشفيات قصر العيني تشهد عملية تطوير شاملة تنفيذًا لمشروع الصرح 2020.
-تشمل أعمال التطوير بالمعهد القومي للأورام، إعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، إصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية.
- أعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطواريء، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.
- تشمل أعمال تطوير المعهد إعادة تأهيل المبنى الجنوبي، زيادة قدرته الاستيعابية، التي تضيف 6 غرف عمليات و18 سرير رعاية مركزة و145 سريرًا للمرضى و110 كراسي علاج كيميائي يومي.
- يبلغ متوسط عدد المرضي المترددين سنويًا على المعهد، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية، أكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدي، ودخول 6650 مريضًا.

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