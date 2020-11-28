ضبط 2607 قضايا فى مجال التنقيب عن الآثار

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار خلال أسبوع في ضبط 2607 قضايا ومخالفات متنوعة، أبرزها "حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.