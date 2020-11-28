أسبوعان على انتهاء منى زكي من «تقاطع طرق»

تصور الفنانة منى زكي وكل فريق عمل مسلسل "تقاطع طرق" مشاهدهم بشكل شبه يومي؛ سعيا منهم للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، ليعرض خلال شهر رمضان 2021.ودخل المخرج تامر محسن معسكرا مغلقا بصناع العمل، ومنع الإجازات لينتهي منه خلال الأيام المقبلة، ويتفرغ بعد ذلك لمرحلة المونتاج، ليكون أول الأعمال الدرامية الرمضانية الجاهزة للعرض خلال الشهر الكريم، ولم يتبق لهم سوى أسبوعين ليرفع شعار فركش ويودع صناعه لوكيشن التصوير.مسلسل "تقاطع طرق" من بطولة: منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.