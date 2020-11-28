لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، السبت، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار سلم عقار قديم مكون من 3 أدوار مأهول بالسكان، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من حي الجمرك بانهيار أجزاء من عقار رقم 15 شارع وكاله الليمون، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقيادات الحي للمعاينة مع المهندس المختص وإدارة الأزمات والكوارث بحي الجمرك، وتم التأكد من عدم وجود أي إصابات.بالمعاينة والفحص، تبين حدوث انهيار لسلم العقار، وصدور قرار من الحي بترميمه ولم يقم قاطنو العقار بتنفيذه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيقات.