كريم عبد العزيز يستأنف تصوير «كيرة والجن» نهاية ديسمبر

اتفق الفنان كريم عبد العزيز مع المخرج مروان حامد علي استئناف مشاهده في فيلم "كيرة والجن" نهاية ديسمبر المقبل نظرا لانشغاله حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" والذي يقوم ببطولته بمشاركة أحمد مكى.وقال مصدر مقرب من كريم عبد العزيز لـ«الدستور» إن كريم يرغب في قطع أكبر شوط من التصوير في مسلسل "الاختيار" ومن المقرر أن يضع خطة زمنية للتوفيق بين باقي مشاهده في الفيلم والمسلسل للانتهاء منهم قبل حلول شهر رمضان.فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويشارك فى بطولته هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.ويرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.