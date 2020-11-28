الداخلية تحبط تهريب أكثر من 8 أطنان حشيش

نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال أسبوع، في ضبط (1498) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1613) متهما بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (8746٫269 كيلوجرام- "ما يزيد على 8 أطنان من مخدر الحشيش خلال أسبوع واحد")، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (209٫756 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (19٫109 كيلوجرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1٫120 كيلوجرام)، كمية من مخدر الاستروكس، وزنت (29٫340 كيلوجرام)، كمية من مخدر الفودو، وزنت (714 جراما)، (25376) قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.