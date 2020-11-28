محافظ بني سويف يُحذر من تكرار كارثة مارس الماضي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل بمشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل.واطلع «غنيم»، خلال الجولة، على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، التي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر، بجانب أعمال تأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها، التي تستهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال نظرًا لأهمية المشروع، لضمان عدم تكرار ما حدث في مارس الماضي، التي تعرض وقتها المخر لسيول وأمطار لم تشهدها المحافظة منذ عقود، نتج عنها انهيار الجسر، ما تسبب في بعض الخسائر.وأشار إلى التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في هذا الشأن، حيث يوجد تعاون وتضافر بين كل الجهود للانتهاء من المشروع وتذليل كافة العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ، الموقف التنفيذي التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر، وإنشاء التكاسي على جانبية، والأعمال الجارية بخصوص تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر طبقًا للرسومات الهندسية المعدة، وذلك مع استكمال أعمال الردم للجسور وتكاسي الدبش بمنطقة الخط، وعمل صب خرسانية على الميول والقاع أمام وخلف الخط بعد الانتهاء من أعمال التدبيش، وذلك تحت إشراف فني وتنظيمي مشترك بين شركة الغاز ومديرية والري.