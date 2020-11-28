تزويد 35 مسجدًا بالوادي الجديد بالطاقة الشمسية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، لبحث مزيد من التعاون بين الوزارة والمحافظة سواء في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير، أو في مجال استثمارات الأوقاف بالمحافظة.وخلال اللقاء تم الاتفاق على عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، منها الاتفاق على تزويد 35 مسجدًا من مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية، مشاركة بين الوزارة والمحافظة.