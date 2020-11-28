«RCREEE» يشارك في دورة تدريبية حول «الطلب على الطاقة بجيبوتي»

نظمت إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "RCREEE" والوكالة الالمانية للتعاون الدولي "GIZ"، دورة تدريبية حول الدراسة التي تم إعدادها حديثًا بعنوان "الطلب على الطاقة في جيبوتي.. الطلب النهائي على الطاقة حتى عام 2050"، في الفترة من 27 حتى 28 نوفمبر 2020، تحت مظلة مشروع حوار السياسات وإدارة المعرفة حول استراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (DIAPOL-CE).تم تنظيم الدورة التدريبية بهدف عرض نتائج الدراسة الرئيسية بالتعاون الوثيق مع المهندس عباس أدن عاتية، مستشار وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضو مجلس أمناء المركز عن جمهورية جيبوتي.وسلطت الدورة التدريبية الضوء حول عدد من الموضوعات منها " التخطيط المتكامل للطاقة والتنمية المستدامة" والتي قام الدكتور علي حينون، خبير الطاقة الدولي بعرضها وايضاحها للمشاركين.