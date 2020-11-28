«كمامة كورونا» تُسقط 40 ألف سائق نقل جماعي في قبضة الأمن

ضبطت أجهزة الأمن 6739 قضية تموينية متنوعة، و993 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 3428 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق، خلال أسبوع، في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تم في مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، ضبط 39814 سائق نقل جماعي خالفوا قرار الوزراء، وجرى ضبطهم أثناء نقل ركاب، ما يعرض حياة الجميع للخطر.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.