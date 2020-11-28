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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم بني سويف» تُعلن بدء المسابقة الدينية على مستوى المديرية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:46 م
سهام يوسف
سهام يوسف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، سهام يوسف، اليوم السبت، عن بدء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى المديرية، والتى تستمر حتى 30 ديسمبر 2020.

وأكدت "يوسف"، في بيان، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والموجهين القائمين على تنفيذ المسابقة.

وأضافت أن المسابقة يتم تنفيذها سنويًا بالتعاون بين العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الدينية، بمشاركة طلاب جميع المراحل بالإدارات التعليمية، وأن المسابقة تشمل ثلاث مستويات الأول القرآن الكريم كاملًا، والثاني من سورة يونس إلى آخر سورة الناس والثالث من سورة القصص وحتى آخر سورة الناس، إلى جانب الأحاديث النبوية والتفسير والثقافة الإسلامية.

وأشارت إلى أن المديرية تُعطي للأنشطة اهتمامًا كبيرًا، والتي تُساعد على بناء شخصية الطلاب وتنمية روح المنافسة بين الطلاب، لافتة إلى أنه يتم منح الفائز الأول والثاني من كل مستوى مكافأة مالية تشجيعًا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم، حيث يصل عدد المكرمين 36 طالبًا وطالبة، ثم اختيار 18 على أساس الأول من كل مستوى، للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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