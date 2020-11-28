مباحث المصنفات تضبط 113 قضية خلال أسبوع

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى خلال أسبوع في ضبط (113) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).