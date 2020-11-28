اليوم.. عرض خاص لفيلم «لا أحد هناك» بسينما الهناجر

تنظم اليوم جمعية الفيلم، في السابعة مساء، عرضا لفيلم "لا أحد هناك" في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بحضور مخرجه الفنان أحمد مجدي، والناقد عصام زكريا، الذي يدير نقاشًا بعد انتهاء العمل.وشهدت الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرض الفيلم الأول، كما شارك في الدورة الـ17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.وتدورأحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لإجراء عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وحصل على منحة آفاق للدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي.