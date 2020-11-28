رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. عرض خاص لفيلم «لا أحد هناك» بسينما الهناجر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:44 م
لا أحد هناك
لا أحد هناك
دعاء عبد المقصود
طباعة
تنظم اليوم جمعية الفيلم، في السابعة مساء، عرضا لفيلم "لا أحد هناك" في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بحضور مخرجه الفنان أحمد مجدي، والناقد عصام زكريا، الذي يدير نقاشًا بعد انتهاء العمل.

وشهدت الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرض الفيلم الأول، كما شارك في الدورة الـ17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدورأحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لإجراء عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وحصل على منحة آفاق للدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي.

موضوعات متعلقة

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

عزل مرتضى وتجميد المجلس.. ننفرد بقرار وزير الرياضة لمجلس الزمالك

الصحة: 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة

تجديد ندب هانى النابلسى مديرًا للفرقة القومية للفنون الشعبية

سر لقب «الواد علام» الذي أطلقته شادية علي سمير صبري

محمد هشام: أنا أقرب أبطال قصائدي إلى نفسي.. وأتمنى دخول السينما مع «المعري»